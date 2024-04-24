Fenerbahçe'de derbi hazırlığı

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de derbi hazırlığı
Sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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