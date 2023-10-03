Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor. Şerafettin Tilki Arda’nın gideceği takımı açıkladı

Şerafettin Tilki bu kez de Real Madrid'in kalbinden haberi verdi. Ancelotti ile futbol sorumlusu Santiago Solari'nin gizli toplantısında alınan Arda Güler kararını yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor. Şerafettin Tilki Arda’nın gideceği takımı açıkladı

Büyüleyici yeteneği vardı. Önce kimseler yüzüne bakmadı. Beşiktaş’a önerildi. İzlendi. Alın raporu verildi alınmadı. Fenerbahçe havada kaptı. ZAYIF fiziğe sahip diye az şans buldu. Oynadıkça açıldı. Pat Real Madrid radarına girdi.
Arda Güler iyi başladı. Amerika kampında odak noktası oldu.
Tam da bu sırada sakatlanmaz mı!
Hadi futbol olabilir. Şanssızlık.
Süreci atlattı. Yeniden takıma katıldı.
Tam; ohh be… demeye kalmadı. Yine sakatlanmaz mı!
Ancelotti böyle istedi
Dünya devi Real Madrid’in Türk Yıldız için, İspanyol medyası devre arası kiraya verilecek diye haberler yaptı.
Yine perde arkasına bakalım.
Eee işimiz bu birader!
Brezilya Milli takımının başına geçmek için sezon sonunu bekleyen Carlo Ancelotti, önce Arda ile özel görüşme yapıyor.
Tecrübeli hoca, sağlık ekibinden ayrıntı istiyor. Menisküs ve kas rahatsızlığı geçiren Arda’nın idman temposunu kaldıracak güç ve kuvvete sahip olmadığı özellikle vurgulanıyor. Asıl can alıcı nokta ise şöyle; Arda’nın, 18 yaşında olmasına nağmen, 15 yaşındaki oyuncunun ortalama değerlerine sahip olduğu belirtiliyor.
Uzun istişareler sonucu, açığın kapatılması için; uyku, beslenme, özel idman gibi temel konularda program hazırlanıyor. Son sözü İtalyan hoca söylüyor. ‘Bunların yanı sıra, en az 20-25 maç oynamalı. Burada mümkün değil. Getafe ya da Granada’da mesela olabilir.'
Neden bu iki takım önceliği kestiremedim. Vardır bir sebebi. Yoksa ikisi de, ‘G’ harfi ile başlıyor diye olamaz.
Neyse efendim neyse. Çok bilmek de başa bela!
Futbol sorumlusu Santiago Solari, bu gizli toplantı andından durumu Arda ile paylaşıyor.
Profesyonelce. Ara transfer dönemi gidip, yani sezona istenilen şekilde dönmesinin önünü açıyor. Ayrılık durumunda, kulübün kendisine özel hoca tahsis edeceğini ve sözleşme ücretinin ödeneceğini garanti ediyor.
Ligimizde idmanlar yetersiz mi
Avrupa’da en yaşlı lig bizde. Emekliye ayrılan. EYT bekleyen. Yaşa ya da güne takılan kim varsa geliyor.
Gel vatandaş gel. Yerli yabancı futbol oynamaya gelll.
Türkiş kebap, güzel, güzel sözleri hep kulaklarımızda. İşin Aslı tamamen duygusal. Yani para. Bir diğeri de; Otuz dönem bostan, gel yan yat Osman misali gibi.
Şunu çok duyduk; süper lig idmanları yetersiz. Düz koşu. 5’e iki top kapmaca. Bazen ayak tenisi. Yan, hava ve duran top çalışması. Çift kale maç. İt’s Finish!..
Geneli bu. Allah’tan yabancı hocalar gelip gitti. Büyük takımları izleyen muhabirler, Kenan’dan farkı gördü.

Weghorst gibisi yok
Bu konuda Beşiktaş forması giyen Weghorst’a ayrı pencere açmak gerek. Ne demişti Hollandalı gider ayak: Türkiye’de antrenmanlar yetersiz. Bu yüzden önce yerimde saydım. Sonradan geri gittiğimi fark edip ayrılık kararı aldım. Taraftar enerjisi olmasa, dibe vurma olasılığı çok yüksek idi..
Gerçi O’da İngiltere tutunamayıp yeniden parladığı Bundesliga’ya dönüş yaptı. Düşüşü neden tam olarak bilinmez. Amma Weghorst haksız mı derseniz. Maalesef evet diyemem.
Ya siz?
İşte sevgili dostlar. Nereden başlayıp nerelere geldik. Başa döndük. Yetersiz altyapılar. Eksik üst ligler. Hep tartışılan süper lig. Pardon yaşlılar ligi.
Valla ben demiyorum. TFF Başkanı, Mehmet Büyükekşi bilinen gerçeği açıkladı. Hem de, yanında oturan milli takım yeni hocası Montella’nın imza töreninde.
‘Avrupa’nın en yaşlı oyuncularından kurulu ligine sahibiz’ diye.
Artık Z kuşağı mı, B kuşağı mı bilemem. Benim gibi 40 yaşını geçen delikanlılar buna bakmaz(!) genç kuşağa önem verelim. Her alanda eğitip, öğretelim. Dünya normlarına ulaştıralım.
Hadi bakalım kolay gelsin..

(Şerafettin Tilki)

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