Beşiktaş'tan gönderilen Fernando Santos'tan ilk açıklama. Nazar boncuğuyla veda etti

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Beşiktaş'tan gönderilen Fernando Santos'tan ilk açıklama. Nazar boncuğuyla veda etti
Beşiktaş'ta görevine son verilen Fernando Santos, Başkan Hasan Arat ile vedalaştı. Portekizli hoca, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Büyük umutlarla Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos beklentilere yanıt veremeyince Samsunspor beraberliğinin ardından gönderilmişti.

Portekizli hoca, başkan Hasan Arat'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Hasan Arat'ın, Santos'a nazar boncuğu hediye ettiği görüldü.

Beşiktaş Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
"Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.
Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Fernando Santos, veda ziyaretinde şunları söyledi:
“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”

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