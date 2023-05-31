Arda Turan'lı Eyüpspor tarih yazıyor: Bodrum karşısında avantajı kaptı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto Süper Lig'e yükselme yolunda oynanan play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u konuk etti.

Eyüpspor, son saniye golüyle Sakaryaspor'u elemiş, Bodrumspor'da Göztepe engelini aşarak bir üst tura yükselmişti.

İki takım finalde Pendikspor'un rakibi olmak için karşı karşıya geldi.

Eyüpspor'un oyunun üstünlüğü ele alma isteği sonuç verdi ve taraftarının da desteğini arkaya alarak mücadeleye etkili başladı.

BASKI SONUÇ VERDİ: EYÜPSPOR GOLÜ BULDU

Arda Turan'lı Eyüpspor, Bodrumspor kalesine yaptığı baskı sonrası golü bulmayı başardı.

Halil Akbunar içeriye doğru iyi sokuldu ve ortasını yaptı.

Mustafa Pektemek yapılan ortaya iyi bir kafa vurdu ve 34'te Eyüpspor'u öne geçirdi.

Gol sonrası takım ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

EYÜPSPOR İLK YARIDA ÜSTÜN

Ev sahibi Eyüpspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, topla oynama oranında da yüzde 67'ye 33'lük üstünlük yakaladı.

ARDA TURAN'DAN HAMLELER

Arda Turan, ikinci yarıda oyuna hamle yaptı.

Sinan Kurt ve Alpaslan Öztürk oyuna girerken, Recep Niyaz ve L. Claro oyundan alındı.

İlk yarıya nazaran bu yarı düşük tempolu başladı.

Eyüpspor golün avantajıyla top çevirdi ve kontrolü elinde tuttu.

BERABERLİK KAÇTI

Bodrumspor 56. dakikada Kenan Özer ile iyi bir gol pozisyonu yakaladı.

Bir anda hızını arttıran Kenan Özer, ceza sahası içinden şutunu çekti ve top yandan dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI KEYİF VERMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısı mücadelelerle geçti ancak ilk yarı kadar keyif vermedi.

Büyük bir kısım düşük tempoda oynandı.

EYÜPSPOR BODRUM'A AVANTAJLI GİDİYOR

Mücadeleyi 1-0 kazanan Eyüpspor, Bodrum deplasmanına skor avantajı ile gidecek.

Ancak Bodrumspor, evinde gol bulabilen ve iyi oynayan bir takım.

Rövanş karşılaşması ise 4 Haziran'da oynanacak.

Pendikspor'un finaldeki rakibi kim olacak hep birlikte bekliyoruz...