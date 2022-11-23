Suudiler çıldırdı. Arjantin'e atılan gol sonrası bir Arap kapıyı söktü

2022 Katar Dünya Kupasının ilk büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. Kupanın favorilerinden Arjantin'le karşı karşıye gelen Arabistan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Spor kamuoyunda büyük bir sürpriz olarak yorumlanan sonucun ardından Suudi taraftarların sevinç gösterileri gündem oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarla kendinden geçen taraftarlar alınan sonucun keyfini doyasıya çıkardı.

COŞKU EVLERDE DE YAŞANDI

Arjantin maçını evinde takip eden taraftarlar da stattaki coşkuyu yaşattı.

Sosyal medyaya yansıyan bir sevinç gösterisinde gol sonrası evin demir olan bahçe kapısını söküp dışarı koşan bir Suudi tarafarının görüntüsü dikkat çekti.