Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleri ne halde?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 1968’de girdiği Kuleli Askerî Lisesinden 1971'de Kara Harp Okulundan da 1974'te mezun oldu ve 5 Haziran 2023’e kadar tam 55 yıl askeri üniforma giydi

2 Ağustos 2017’de Hulusi Akar gibi ordu komutanlığı yapmadan Kara Kuvvetleri Komutanı yapıldı.

Yaşar Güler, 9 Temmuz 2018’de Akar'ın Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanlığına atanması sonrasın Genelkurmay Başkanı yapıldı.

15 Temmuz 2018'de Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ayrı ayrı Millî Savunma Bakanlığına bağlandı.

Yaşar Güler’in tepkisiz kalması dikkat çekti.

Böylece Cumhuriyet tarihinde de dünyada da örneği görülmemiş şekilde Genelkurmay'a doğrudan bağlı kuvvet komutanlığı ya da bir askerî birim kalmadı.

Orduları olmayan ilk Genelkurmay başkanı olarak tarihe geçti.

Yasaya göre Genelkurmay Başkanlarının görev süresi 4 yıldı ve Güler’in süresi 9 Temmuz 2022’de doldu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yasanın “Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına şöyle eklenti yapıldı:

- "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir."

Ve Erdoğan Güler’in görev süresini uzattı.

"Ya Savaş Hazırlığı Ya Siyasi Emir Eri" başlıklı yazımda şu vurguyu yaptım:

"Saray'da paketlenen, Meclis'te AKP'liler tarafından imzalanan torbadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı için kabul edilemez bir siyasi yasa teklifi çıktı:

- Siyasi emir eri…

Bu yazım üzerine hem Yaşar Güler hem de Hulusi Akar hakkımda dava açtılar.

14- 28 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Hulusi Akar görevden azledilip milletvekili yapıldı.

Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı oldu.

13 Haziran 2023’te yapılan ilk duruşmada Avukatım Semih Ecer ile yazılı savunmamı verdikten sonra sözlü savunmamda dedim ki;

- “54 yıllık meslek hayatımın verdiği deneyimime dayanarak öyle bir öngörü ile yazımı hazırlamışım ki bakın Sayın Yaşar Güler siyasetin emrine girip Milli Savunma Bakanlı oldu ben de haklı çıktım.

Ayrıca emir eri askeriyede bir rütbedir. Cumhurbaşkanımızın, genelkurmay başkanımızın ve kuvvet komutanlarımızın emir subayı, alt rütbede olan general ve amirallerin de emir astsubayları vardır.”

Yüzüme karşı ilk duruşmada “beraat” kararı veren hakim, gerekçeli kararında özetle şu vurguyu yaptı:

- “Eylül 2022'de emekliye ayrılması beklenen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in önü neden açılıyor? Birincisi; Siyasi emir eri olacak İkincisi, Savaş hazırlığı" şeklinde ibareler bulunan paylaşımların yapıldığı yer ortam ve zaman itibariyle ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğinde paylaşımlar olduğu bu haliyle suçun yasal unsurları oluşmadığı anlaşıldığından sanığın beraatine karar verilmiştir.”

Yaşar Güler değerlendirmesini şu açıklaması nedeniyle yaptım:

- “Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor.”

Vay Yaşar Güler vay.

Atatürk adını ağzına almaktan neden imtina ettin?

Erdoğan seni görevden azleder diye mi çekindin?

Değerli kardeşim Müyesser Yıldız 21 Aralık 2023’te şu başlıkla iddiaları gündeme getirdi:

- “Cübbeli Sarıklı Teğmen mi?.. Sarıklı Avukat mı?”

Yıldız özetle şunları yazdı:

“Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan olaylarla ilgili iddialara yenileri ekleniyor.

Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle hareket eden grubun lideri olduğu tahmin edilen teğmenin, geçen yıl bir tarikatın toplantısında cübbeli-sarıklı fotoğrafına ulaşıldığı öne sürülürken, yine aynı grubun avukatlarından birisinin geçtiğimiz günlerde bilgi-belge almak için gittiği Tuzla Piyade Okulu’nda sarıkla dolaştığı bildiriliyor.”

Değerli kardeşim Tolga Şardan da TSK’da üç ayrı dini yapılanmayı şöyle açıkladı:

“Nurcuların Kurdoğlu grubu,

Nakşilerin Menzil Grubu,

İslami gelenekten gelen muhafazakar kesim…”

Vay Yaşar Güler vay.

Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleri ne halde?