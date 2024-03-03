Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

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Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Hatayspor maçı öncesi kart sınırında olan İsmail Yüksek 90+2'de aldığı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe’de moraller yükselirken 90+2’de yaşanan bir olay can sıktı.

Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan İsmail Yüksek 90+2’de aldığı sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Yıldız futbolcu önümüzdeki hafta Pazar günü oynanacak olan Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kart sınırında olan diğer futbolcular ise şöyle: Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder

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