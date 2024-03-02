Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki 'hodri meydan' diyerek açıkladı. Galatasaray ne cevap verecek?

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Hatayspor mücadelesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Baki, Galatasaray’a çağrıda bulunarak, Süper Kupa maçını yabancı hakem yönetmesi için TFF’ye birlikte başvurmayı önerdi.

İşte Selahattin Baki’nin açıklamaları:

Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, “Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz” demişti.

Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar.

Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz.

Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa’daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim.

Bu kart işlerine girmişken, geçen hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde faul bile çalınmadı. Faul çalınan yerlerde, sarı kart bile çıkmadı.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin aleyhine ve Galatasaray’ın lehine verilen kartlara bakıldığı zaman, kamuoyu bizim endişemizi paylaşacaktır.

Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç’un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır.

Bununla ilgili de başkanımız, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaktır.

Süper Lig’de inşallah biz şampiyon olacağız."