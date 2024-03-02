Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki 'hodri meydan' diyerek açıkladı. Galatasaray ne cevap verecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki 'hodri meydan' diyerek açıkladı. Galatasaray ne cevap verecek?
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray'a, Süper Kupa maçını yabancı hakem yönetmesi için TFF'ye birlikte başvuru yapma önerisi getirdi.

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Hatayspor mücadelesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Baki, Galatasaray’a çağrıda bulunarak, Süper Kupa maçını yabancı hakem yönetmesi için TFF’ye birlikte başvurmayı önerdi.

İşte Selahattin Baki’nin açıklamaları:
Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, “Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz” demişti.

Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar.

Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz.

Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa’daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim.

Bu kart işlerine girmişken, geçen hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde faul bile çalınmadı. Faul çalınan yerlerde, sarı kart bile çıkmadı.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin aleyhine ve Galatasaray’ın lehine verilen kartlara bakıldığı zaman, kamuoyu bizim endişemizi paylaşacaktır.

Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç’un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır.

Bununla ilgili de başkanımız, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaktır.
Süper Lig’de inşallah biz şampiyon olacağız."

İlgili Haberler
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
İsmail Kartal bitiş düdüğüyle kale arkasına koştu. Yaptığı hareketle taraftarı coşturdu
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını açıkladı
Trabzonspor'da seçime 'yaşasın şeriat' damga vurdu. Söyleyen kişinin kimliği herkesi şaşırttı
Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı
Arda Turan Seçil Erzan'ın ismini duyunca deliye döndü. Taraftarlara küfürler savurdu üstlerine yürüdü
Hakeme bağırdı diskalifiye edildi
Hakeme bağırdı diskalifiye edildi
Cengiz Ünder Hatayspor maçında yine sazı eline aldı. 9. golü geldi kariyer rekoru yakın
A Milli Takım İtalya'ya 6-0 yenildi
Son Haberler
Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imhaa edildi Gündem
Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imhaa edildi
Defalarca takla atan taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi: 1 yaralı Yaşam
Defalarca takla atan taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi: 1 yaralı
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler Spor
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Yaşam
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü Spor
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü
Ambulansta hasta yokken çakar kullanan ambulans şoförüne ceza Video
Ambulansta hasta yokken çakar kullanan ambulans şoförüne ceza
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı Pendikspor maçında yok! İsmail Kartal kara kara düşünüyor