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Bakan Yardımcısı Gürcan’dan yüksek kiralardan yakınan esnafa: Allah yerini doldurur ya

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın ziyaret ettiği esnaf ikiye katlanan kira fiyatlardan yakındı. Bakan Yardımcısı Gürcan ise esnafa “Allah yerini doldurur ya.” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 19:58
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Bakan Yardımcısı Gürcan’dan yüksek kiralardan yakınan esnafa: Allah yerini doldurur ya

Bakan Yardımcısı Gürcan’dan yüksek kiralardan yakınan esnafa: Allah yerini doldurur ya
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'ye geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:

“BUGÜN KİRAMIZ ARTTI MORALİMİZ DÜŞÜK”

Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.

“ÖYLE Mİ”

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya

Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar

Diğer esnaf: Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85 ‘den aşağı artış yok.

“İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN, ÖYLE DUA EDEYİM”

Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun.”

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Cantekin Tonguç
19.12.2022 20:19
Dua etmiş..bizden farklı bir şey yapmıyorsun..biz her gün dua ediyoruz ..sabır selamet  
 
Cumali
19.12.2022 20:12
Devlet büyüğüne derdini anlat, çözüm bekle, sadaka isteyen dilenciye söylenen "Allah versin" mealinde, Allah yerini doldurur desin. Bunları hakettik  
 
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