Bu meyve 4 bin yıldır cinsel gücü artırıyor

Şifa kaynağı olarak bilinen bu meyve sadece cinsel gücü artırmıyor ve özellikle akciğerleri de pırıl pırıl yapıyor.. İşte ayrıntılar...

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Bu meyve 4 bin yıldır cinsel gücü artırıyor

Özellikle sigara içenlerin maruz kalan kişilerin akciğerlerini temizleme de etkili sonuçlar sağlıyor. İşte keçiboynuzu kürünün yararları.

Doğal gıdaların sağlık üzerindeki etkileri çok eski zamanlardan günümüze kadar sık sık kullanılıyor. Bazı besinler var ki vücutta birçok sağlık sorununa karşı etkili çözümler sunuyor. Keçiboynuzu bu besinler arasında bulunuyor. Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiye ettiği keçiboynuzu kürü akciğerleri tertemiz yapıyor, cinsel gücü artırıyor ve vücuda sayısız fayda sağlıyor.

Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Keçiboynuzu kürünün hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırdığı biliniyor.

Bunun yanı sıra erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırdığı söyleniyor.

Akciğerlerin temizlenmesinde de önemli etkileri olan keçiboynuzu kürü, akciğerlerde oluşabilen ödem probleminin de daha hızlı bir şekilde geçmesine desek oluyor.

Bu etkileri sayesinde astım ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara da yardımcı olduğu söyleniyor.

Bağırsaklarda zararlı bakterilerin oluşumunu engelliyor.

Yüksek oranda kalsiyum içerdiği de bilindiğinden kemik sağlığına olumlu etkileri oluyor.

Özellikle ileri yaşlarda çok sık görülen kemik erimesi sürecinin gecikmesini ve yavaşlamasını sağlıyor.

Keçiboynuzu kürü, antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin kendisini onarma ve yenileme sürecini hızlandırıyor.

Bu özelliğiyle düzenli olarak kullanıldığında cilt sağlığını da desteklediği, özellikle yaşlanma belirtilerinin oluşumunu geciktirme etkisi olduğu söyleniyor.

Keçiboynuzu kürü enerjinin artmasını sağlıyor, bu sayede kendinizi yorgun, halsiz, bitkin hissettiğiniz anlarda yardımınıza koşuyor.

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin son bulmasını sağlıyor.

Aynı zamanda balgam söktürücü bir etki gösteriyor.

İŞTE O MEŞHUR TARİF

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkanır. Küçük parçalara ayrılır. 2 bardak kaynayan suyun içine atın. 10 dakika kaynatın. Sabah ve akşam birer bardak için. Bir ay boyunca kullanın...


İlgili Haberler
Çay hafızayı korur mu
Baş ağrılarını kesiyor. İşte o ot
İşte romatizmaya iyi gelen ot
Grip ve soğuk algınlıklarına birebir. İşte dikkat çeken ot
Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı
Hasır otunu böyle kullanın rahat nefes alın nezle ağrılarınız da bitsin
Ülsere birebir. İşte mucize ot
Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları
Kara Halile otunun az bilinen yararları
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Ghezzal: Bu keyfi ve politik karar. Kabul edemem Spor
Ghezzal: Bu keyfi ve politik karar. Kabul edemem
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı Gündem
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı
Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu Dünya
Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu
Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı Dünya
Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı
Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık Spor
Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık
Kadınların güzellik sırrı limon... Sağlık
Kadınların güzellik sırrı limon...
Çay hafızayı korur mu Sağlık
Çay hafızayı korur mu