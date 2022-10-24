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  • Başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığı konuşuluyordu. ABD Başkanı Joe Biden'dan sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

Başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığı konuşuluyordu. ABD Başkanı Joe Biden'dan sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, yaşı ve sağlığı konusundaki sorgulamaların 'tamamen meşru' olduğunu belirterek, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 19:56
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Başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığı konuşuluyordu. ABD Başkanı Joe Biden'dan sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

Başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığı konuşuluyordu. ABD Başkanı Joe Biden'dan sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama
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ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, yakında 80 yaşına girecek Biden'ın sağlık durumu ve 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorgulanıyor.

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesimden birçok kişi, hareketlerini ve yaptığı gafları gerekçe göstererek Biden'ın başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığını savunuyor.

Biden'a, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, sağlık durumu konusunda birçok destekçisinin 'endişeli' olduğu anımsatıldı.

Bunun üzerine Biden, "Ben de dahil, birisinin yaşı konusunda endişe duyulması tamamen meşru. Ama bu konuda bir karara varmanın en iyi yolu beni izlemek. Hareketlerim yavaşladı mı? Tempom yerinde mi? Bunları görmek." ifadesini kullandı.

Biden, 2024'te başkan olmasını engelleyebilecek durumlarla karşılaşabileceğini ancak buna çok ihtimal vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim kadere saygım sonsuz. Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim. Enerji seviyem, yapabileceklerim açısından insanlar beni değerlendirebilir. Benim onların dediklerini yapabileceğimi düşünüyorlarsa bu güzel. Ama böyle düşünmüyorlarsa bana karşı çıkabilirler."

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