'Bu ekonomide AKP'yi destekleyen varsa ondan fonlanıyordur' Başörtülü vatandaş sokak röportajında böyle dedi

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle vatandaşın alım gücü erirken halk, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçti. Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.



Çöken ekonomiye çözüm bulamayan ve her fırsatta "sabır" ve "destek" çağrısında bulunan hükümet kanadı ise hiçbir şey yokmuş gibi seçim propagandalarına başladı.



"YA FONLANIYORDUR YA DA TUZU KURUDUR"

Sosyal medyada mikrofon uzatılan başörtülü bir vatandaşın "Bu partiyi şu pahalıkta, şu ekonomik düzende hala destekleyen biri varsa ya ondan fonlanıyordur ya da tuzu kurudur" isyanı ise gelinen noktayı gözler önüne serdi.