‘Avradın boğazından çeyrekleri aldım, Erdoğan’ı hapiste görmeye gittim’ diyen vatandaş. ‘Artık yeter! Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim’

Bir vatandaş, artık Kılıçdaroğlu “yeter” diyeceklerini söyledi.

Milletin sözünün artık kendilerinde olduğunu ifade eden vatandaş, pandemi döneminde marketleri açarak milleti içeri hapis ettiklerini ve semt pazarlarını kapattıklarını belirtti. Zam konusunda ise önlem alınamadığını söyledi.

Vatandaşın dikkat çeken bir diğer söylemi ise, daha önce fanatik bir AK Parti destekçisi olduğunu ancak artık Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklaması oldu.

25 kişilik bir aileleri olduğunu ve eskiden oy kullanacakları parti AK Parti iken şimdi ise tamamının Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti.

Bu açıklamalar, ülke genelinde siyasi tercihlerin nasıl değişebileceği ve vatandaşların artık daha bilinçli tercihler yapabileceği konularında düşündürücü bir etki yarattı.

‘AVRADIN BOĞAZINDAN ÇEYREKLERİ ALDIM, ERDOĞAN’I HAPİSTE GÖRMEYE GİTTİM’

Mikrofon uzatılan vatandaş soruya "Kılıçdaroğlu...yeter artık. Yeter artık söz milletin diyorlardı, söz millettinse söz bundan sonra bizim, yeter artık. Bitirdiler bu memleketi. Pandemi dediler, marketleri açtılar, milleti içeri hapis ettiler, semt pazarlarını kapattılar. Zamları önleyemediler. Bu kadar basit. Bu millet artık koyun değil, uyanması lazım. Ben inan ki samimi söylüyorum, çok koyu bir Tayyipçiydim. 65 yaşındayım, ilk defa sol görüşte bir yere oy vereceğim. Kökenim MHP, ondan sonra Tayyip Erdoğan. Refah Partisi'ne de oy verdim, rahmetli Necmettin Erbakan'a da oy verdim. Erdoğan’ı hapse atacaklardı, İstanbul'a gittim. Avradın boğazından çeyrekleri aldım, görmeye gittim. O kadar fanatiğim. Benim bir oyum var, çocuklarımın oyu var 25 tane. 25'i de Kılıçdaroğlu’nun. Eskiden 25'i de AK Parti'nindi, şimdi 25'i de Kılıçdaroğlu'nun" şeklinde cevap verdi.