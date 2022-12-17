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Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi. İmamoğlu da katıldı

74 yaşına basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı. Sürprize Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı...

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:40
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi. Ekrem İmamoğlu da katıldı

Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi. İmamoğlu da katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşına girdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği 'Demokrasi Şurası' toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.

İşte o anlar:

 

 

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nefarkeder
17.12.2022 16:50
İmamoğlu'nu boşuna parlatmayın. İmamoğlu şaklabanına oy vermeyeceğiz.!!!!  
 
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