Türkiye Berk Keklik'in Taha Duymaz hicvini konuşuyor

Sosyal medyada hemen hemen her gün türlü linç girişimleri oluyor…



İnsanlar karşılarındakinin duygu dünyasını hesaba katmadan acımasız yorumlarda bulunabiliyor…



Bunun en canlı örneği ise hiç şüphesiz Taha Duymaz idi…



Ölümüyle yasa boğan Duymaz’ın deprem felaketinde hayatını kaybetmesinin ardından akıllara sosyal medya fenomeni Berk Keklik’in (@uberkuloz) çektiği bir kısa video geldi.



İnternette insanların uğradığı linç girişimine dikkat çeken Keklik’in videosunu izleyince cehennem fıkrasında Türk kazanının başında neden zebani olmadığını anlayacaksınız.



İşte o video…





İŞTE O FIKRA

Adamın biri hakkın rahmetine kavuşmuş. Gühahları ağır basmış olacak ki, cehenneme düşmüş. Cehennemde, yanlarında ülke adı yazan kocaman birer kazan, her kazanın başında da birer zebani varmış. Kazanda kavrulup duranlardan kazara başını çıkarabilen olursa, zebani elindeki dev sopayla onu aşağıya itermiş. Bir tek, yanında “Türkiye” yazan kazanın başında zebani durmuyormuş. Bizim adam kendi kazanına atılmadan zebanilerden birine sormuş: “O kazanın başında niye zebani yok?” Zebani demiş ki: “Türkiye’den gelenleri kendi hallerine bırakıyoruz, aralarından sivrilen olursa diğerleri onu hemen bacaklarından aşağı çekiyorlar.”



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