Taha Duymaz'dan acı haber geldi. 12 gündür enkaz altındaydı

Yemek tarifleriyle ünlenen Taha Duymaz’ın 12 gün sonra cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz depremde enkaz altında kalmıştı.

12 gün sonra Duymaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragıb Narin Instagram'dan Duymaz'ın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Narin, "Başımız sağ olsun" yazılı bir hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan sosyal medya fenomeni Dilan Polat da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Enkazda görev yapan sağlık personelinden ve Taha Duymaz’ın kuzeninden de acı haberi doğrulattığını söyleyen Dilan Polat, “Kuzeni vardı, oralarda, çocukcağız da hırpalandı girip geliyordu. Tahmin edildiği gibi artık kimse konuşmasın bence cenazelerini görmüş. Kız kardeşinin, yanında da Umut, diğer tarafında da Taha varmış. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler vardı evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmaz, insanlar huzurlu uyusun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı yemek tarifleriyle gündem olan ve milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz, merkez üssü Kahramanmaraş depreminde teyzesinin evinde yakalanmıştı. Aslen Hataylı olan ve orada yaşayan Taha Duymaz’ın cansız bedenine de ulaşıldı. Depremin olduğu gün Hatay merkezde teyzesinin evinin bulunduğu apartmanda kardeşi Melek ile son storylerini paylaşan Taha Duymaz’ın son durumu merak ediliyordu.

8 katlı binanın birinci katında kalan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut’un olduğu binada tamamen yıkılmıştı. Yanındaki iki bina da yıkılırken, Taha Duymaz’dan o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. Bazı sosyal medya fenomenleri de Taha Duymaz’ın kurtarılması için çağrıda bulunmuştu. Ancak yıkılan binanın üzerine başka binaların da yıkılmış olması nedeniyle çalışmalar zorlukla yürütülmüştü.