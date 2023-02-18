Taha Duymaz'dan geriye kalan eşyalar yürekleri burktu. Ablası paylaştı 

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. En çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı.

Yaptığı yemek videolarıyla fenomen hale gelen Taha Duymaz Hatay'daki halasını ziyarete gitmişti.

6 Şubat saat 4.17'de o kara gün geldiğinde ne yazık ki Taha da enkazdan kalanlardan biri oldu.

Günlerce bulunamayan Taha Duymaz'dan dün acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine dün ulaşıldı. Ablası Semiha Duymaz, Taha'dan geriye kalan eşyaları paylaştı.



