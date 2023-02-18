Taha Duymaz'a yapılanlar utandırdı. Fakirlikten gelen kimsenin yükselmesini istemiyorlar

Taha Duymaz, bundan yaklaşık 3 yıl önce, 5 metrekarelik mutfağında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.



Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alan Taha, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin en çok konuşulan sosyal medya fenomeni haline geldi.



Hikâye de bundan sonra başladı…



Henüz 19 yaşındaki Taha, internette türlü zorbalıklar yapan kitleye maruz kaldı. Kendi halinde çektiği videoları çekemeyen, fakirlikten gelen kimsenin yükselmesini istemeyen internet zorbaları, Taha’yı adeta linç etti.



Dış görünüşü, para kazanması her şeyi eleştirilen Taha bize gösterdi ki bu ülkede alın teriyle bir yere gelen hiçbir zaman sevilmedi, sevilmiyor…







Bu duruma en iyi örnek ise bir başka sosyal medya fenomeni Berk Keklik’ten (@uberkuloz) geldi. Alın teriyle para kazanan, sivrilen insanların maruz kaldığı muameleye dikkat çeken Keklik de Taha’nın ardından kendi videosuna şöyle bir yorum bıraktı:



“Taha ile hiçbir zaman tanışamadık ama uğradığı zorbalık her zaman canımı sıkmıştı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.”







Taha da bu yapılan ayrımcılığa, zorbalığa daha fazla tahammül edememiş ve sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:



"Sürekli bana 'Top musun, gay mısın' diyenler oluyor. Ben köy ortamında doğdum büyüdüm ve bu sosyal medyaya ilk başladığım günlerde diksiyonum evet biraz kötüydü. Ben konuşmamı düzeltmeye çalıştıkça 'Neden kız gibi konuşuyorsun' ya da 'Neden kız gibi sürekli yemek yapıyorsun' deyip durdunuz. Erkeklik kabadayı gibi konuşup,elde tesbihle dolaşıp, kadına şiddet uygulamaksa emin olun top olmayı tercih ederim. Lütfen karşı tarafı rencide etmeden önce dönün bir kendinize bakın. Tekrardan söylüyorum lütfen artık bana bu tür sorular sormayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri ya da kendinize söylenmesini istemediğiniz şeyleri bir başkasına söylemeyin lütfen. Son olarak şunu eklemek istiyorum: Lütfen herkese saygı duymayı ve ayrımcılık yapmayı bırakalım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın."



Taha artık yok…



Geriye ise; fakirlikten yükselmeye olan tahammülsüzlükler, internette yapılan zorbalıklar, gencecik bir insana yapılanların utancı ve şu sorunun cevabı kaldı: Siz ne yüzü kızarmaz insanlarsınız?



İşte o video:







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