Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı

Kaynak: AA
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımını 103-83 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanında 103-83'lük skorla kazandı.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan Sarı-Lacivertli ekip ilk periyodu 24-16, devreyi 44-38 ve 3. periyodu da 75-55 önde tamamlayıp maçtan 103-83 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla 16'da 16 yaparken, Galatasaray ise 6. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 103
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, Hines-Allen 23, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 10, Hartley 16, Sude Yılmaz 9, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, İnci Güçlü
Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 12, Meesseman 23, Anderson 14, Şerife Alperi Onar 7, McBride 30, Sevgi Uzun 9, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır
1. Periyot: 16-24
Devre: 38-44
3. Periyot: 55-75

aa-20231227-33290972-33290969-galatasaray-cagdas-faktoring-fenerbahce-alagoz-holding.jpg

aa-20231227-33290972-33290970-galatasaray-cagdas-faktoring-fenerbahce-alagoz-holding.jpg

aa-20231227-33290972-33290971-galatasaray-cagdas-faktoring-fenerbahce-alagoz-holding.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz!
Fatih Terim ilk idmanda şov yaptı. Panathinaikoslu futbolcular sadece onu izledi
Hakem döven Faruk Koca'dan bomba açıklama. Hapisten çıktı her şeyi açıkladı
TFF Süper Lig'in 'en' centilmenlerini açıkladı
Halterde hedef 2024 Paris
Halterde hedef 2024 Paris
Elif Elmas'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe detayı dikkat çekici
Elif Elmas'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe detayı dikkat çekici
Ergin Ataman'dan EuroLeague maçı öncesi flaş Fatih Terim sözleri
Son Haberler
Fatih Terim neden Panathinaikos'a gitti? Seçil Erzan detayı Spor
Fatih Terim neden Panathinaikos'a gitti? Seçil Erzan detayı
Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu Gündem
Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu
Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı Spor
Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti Gündem
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı
TikTok Şeyhinin özel jetle Ayasofya'ya gittiği video yeniden gündem oldu Gündem
TikTok Şeyhinin özel jetle Ayasofya'ya gittiği video yeniden gündem oldu
Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz! Spor
Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz!