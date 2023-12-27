Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanında 103-83'lük skorla kazandı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan Sarı-Lacivertli ekip ilk periyodu 24-16, devreyi 44-38 ve 3. periyodu da 75-55 önde tamamlayıp maçtan 103-83 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 16'da 16 yaparken, Galatasaray ise 6. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 103

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, Hines-Allen 23, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 10, Hartley 16, Sude Yılmaz 9, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, İnci Güçlü

Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 12, Meesseman 23, Anderson 14, Şerife Alperi Onar 7, McBride 30, Sevgi Uzun 9, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır

1. Periyot: 16-24

Devre: 38-44

3. Periyot: 55-75