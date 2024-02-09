Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük’ü çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe’yi ayrıca saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez’i de hakem ve görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

PFDK’nın aldığı kararlar ise şunlar:

Fatih Karagümrük: Talimatlara aykırı hareket

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Hakem ve görevliler hakkında açıklamalar