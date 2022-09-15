Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7.hafta ile devam ediyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA:

Süper Lig'de haftayı Galatasaray-Konyaspor maçı ile açacağız. Sarı kırmızılı takım evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçın değerlendirmelerini Cevat Kol yapacak.

CUMARTESİ:

Cumartesi günü Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

PAZAR:

Pazar günü bizleri dört maç bekliyor olacak.

Saat 17.00 seansında 2 karşılaşma oynanacak. Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın değerlendirmelerini Cevat Kol yapacak.

Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın tüm kritiklerini Faruk Malik yapacak.

Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ise iki maç daha oynanacak. Ankaragücü evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin değerlendirmelerini Fatih Saboviç yapacak.