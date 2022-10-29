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Beşiktaş resmen açıkladı. Stadın adı değişiyor

Beşiktaş, Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğunu sezonun sona ermesinin ardından yenilemeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 10:13
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Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın ismi değişiyor

Beşiktaş resmen açıkladı. Stadın adı değişiyor
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Siyah-beyazlı ekip, KAP'a yaptığı açıklamada 2022/23 sezonunun sonunda stat isim hakkı sponsorluğunun biteceğini belirtti.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMEYECEĞİ AÇIKLANDI
Siyah-beyazlılar, Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğunu sezonun sona ermesinin ardından yenilemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
''Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi; ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürürlükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir."

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