28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'in gelmesini taraftar böyle kutladı. Şenol Güneş ilk şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi'yle birlikte böyle kutlamı

Şenol Güneş'in gelmesini taraftar böyle kutladı. Şenol Güneş ilk şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi'yle birlikte böyle kutlamıştı

Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme imzalamasının ardından paylaşılan video gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:23
Takip Et

Şenol Güneş ilk şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi'yle birlikte şampiyonluğu böyle kutlamıştı. Şenol Güneş'in gelmesini taraftar böyle kutladı

Şenol Güneş'in gelmesini taraftar böyle kutladı. Şenol Güneş ilk şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi'yle birlikte böyle kutlamıştı
+
Aa
-

Beşiktaş, Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanmasının ardından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

''ŞENOL GÜNEŞ'İN GELMESİ BÖYLE KUTLANDI''

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta ilk döneminde yaşadığı şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi ile birlikte şampiyonluğu böyle kutlamıştı. Futbolseverler Şenol Güneş'in gelmesinin ardından bu videoyu paylaştı. 

Paylaşılan bu video 'Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'in gelmesini böyle kutladı' şeklinde yorumlandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
5
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
7
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.