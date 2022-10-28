Şenol Güneş'in gelmesini taraftar böyle kutladı. Şenol Güneş ilk şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi'yle birlikte böyle kutlamıştı

Beşiktaş, Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanmasının ardından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

''ŞENOL GÜNEŞ'İN GELMESİ BÖYLE KUTLANDI''

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta ilk döneminde yaşadığı şampiyonlukta Ahmet Nur Çebi ile birlikte şampiyonluğu böyle kutlamıştı. Futbolseverler Şenol Güneş'in gelmesinin ardından bu videoyu paylaştı.

Paylaşılan bu video 'Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'in gelmesini böyle kutladı' şeklinde yorumlandı.