Beşiktaş'ın stadını fareler bastı. Başkanın en sevdiği rozet süpürgeye kaçınca ne oldu? Siyah beyaz yavru tavşanın stadın içinde bulundu.

Yakın geçmiş zaman. Hepimiz hatırlarız.

Gazetelerin ilk sayfasında Başyazar’ın makalesi olurdu.

Gündemi yorumlar, yayın politikasını ortaya koyardı.

Hasan Pulur, Güneri Civaoğlu, Mehmet Barlas, Oktay Ekşi, Rauf Tamer, Rahmi Turan… İlk aklıma gelenler.

Elbette durup dururken buraya gelmedik.

Öyle çok konu var ki her gün yazsam bitmez.

Belki bu yüzden, kendimi başyazar sandım!

Biraz megolaman yanım mı var?.

Çözemedim..

Zaten her şeyi çözebilsem çoktan başyazar olmuştum.

Hem beni kimler istedi kimler. Gitmedim.

New York Times

Le Monde

Bild

Marca

La gazetta dello sport

Aman kalsın. Başka başyazar bulsunlar.

Arayan bulur..

Bu kez gidip, görmedim. Kimse ile konuşmadım.

Tek bana has olan ‘kulak kabarttım’..

Bu deyim saçma gelse de aynen olan bu.

Vergi yatırmak için Beşiktaş Belediye’sine uğradım.

Meğer mesai dışında gitmişim. Biraz beklemek için kenara çekildim.

İçeride muhabbet koyu.

Konu Vodafone Park.

Makara gırla. Belli ki biraz abartı ve ekleme var.

Varsın olsun!

Aha yine, gökte ararken yerde buldum..

Duyduklarımı aynen aktarayım. Konuşulanlar şöyle:

Abi, geçen Hasan bey aradı. (Hasan Bozkurter. Belediye Meclis Başkanı)

Yahu. Stada gidip bir bakın. Yöneticilerden biri aradı. Stadın bazı yerlerini fareler basmış. Haşere, böcek, sinek. Ne ararsan dolmuş. Evcil hayvanlar varsa dikkat edin.

Allah’tan vahşi olanlar yok.

Ya olsaydı!

Öyle ki, masasında, çantasında kısaca yanına Shelltoks olmayan kimse kalmamış!

Sonuç sıfır etki.

Gittik, geldik. Durumu bildirdik.

"Ne kadar ilaç varsa gidip basın, temizleyin" dendi.

5 ton, malzeme mevcuttu depoda.

Yarısını alıp gittik. Hallettik!..

Olay kökten çözülmüş çözülmesine de, sabah işe giren personel konudan bi haber.

İlaç kokuları her yeri sarmış.

Maskeler çıkmış.

Kulübe gelenler, nükleer reaktör patlamış gibi önlem alınmasına bir anlam verememiş.

Kökten çözüm için belediyeyi ayağa kaldıran Ateş, telefona sarılmış.

Kongre üyesi Bozkurter’e teşekkür üstüne teşekkür etmiş.

Artık Vodafone Park’ta ne böcek kalmış ne de sinek. Farelerde öyle.

Tam ohh be derken…

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin odasından Asistanın sesi yükselmiş..

Hurra, koşmuşlar..

Başkanın yan masası karınca ile kaplanmış.

Haydaaa!

Her kafadan ses çıkmış.

Olmamış..

Sorunun nasıl çözüleceği tartışılırken, akıllara parlak fikir gelmiş.

Elektrik süpürgesi ile çekelim demişler.

Çekmişler çekmesine de, Başkana hediye edilen özel rozet de süpürgeye kaçmasın mı..

Ne işlere kalınmış öyle.

Neyse karıncalar, Passolig gişelerinin yer aldığı alana boşaltılıp, rozet yerine konulabilmiş.

Özel rejim yapan başkan tatilde. Yiyecekleri çekmecede kalmış.

Eee karınca bu. Kimin olduğuna bakmaz. İşe girişir.

Karınca, kararınca sarar her yeri.

Vodafone Park’a gelmişken, sponsor olayına bakmak istedik.

Yüksek uçuş.

Kartal’a da o yakışır.

Çünkü kartallar yüksek uçar.

Uçmakla kalmaz. Yuvalarını en zirveye, sarp kayalara yaparlar.

THY geri durmuş.

Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Qatar Airways'la (Katar) pazarlıktalar.

Bir güzel haber de, iskanı çıkan stadın altındaki dükkanların kiralanabilir hale gelmeleri..

Sevgili dostlar; çiçek, böcek derken nerelere daldık yine.

Yağmursuz yaz aylarında, biraz olsun içiniz serinlesin istedim.

Hem öyle başyazar olmak kolay değil.

Okuyucunun her mevsim, rahatlatması lazım. Eğlendirmek, güldürmek hatta gezdirmek de.

Latife bir yana kalsın.

Sizin havanız iyi olsun.

Not: Stadı ilaçlama öncesi, barınmak için içeri giren kediler ve nereden geldiği bir türlü çözülemeyen tavşan, zarar verilmeden dışarı çıkarılmıştır.

Yavru tavşanın otopark katında yer alan oto yıkama alanına kadar nasıl indiği hala çözülebilmiş değil.

Bir anektod daha; tavşan siyah-beyaz renkli.

Hayat tesadüflerden ibaret gibi.

Ne dersiniz!..

(Şerafettin Tilki)