'Bir tek Beşiktaş dik durdu' diyerek anlattı. Cemal Ersen timsah gözyaşı dökenleri açıkladı

Gazeteci Cemal Ersen, Türk futbolunun tarihninin en berbat sezonunu yaşadığını belirterek, "Evet; işin yönetim kısmı felaket. Ya diğerleri? Kulüpler, teknik direktörler, futbolcular, taraftar ve medya? Bakıyorum, herkes federasyondan ve hakemlerden şikayetçi. İşleri yolunda gidenler ise canı yandığında kervanın başına geçer" ifadelerini kullandı.

Ersen, bugünkü yazısında, "Gelelim gerçeklere; mevcut federasyonu sekiz ay önce oy çokluğu ile kimler iş başına getirdi? Taban birlikleri çıkar ilişkileri açısından son on yıldır “sinek ikili” sayılıyor. Öyleyse doğru yanıt, şimdilerde ağlayıp sızlanan kulüplerdir elbette. Sadece dönemin Beşiktaş Başkanı ve delegeleri dik durdu. Bugün, “Başka seçenek mi vardı ki?” diye timsah gözyaşı döken kulüplerin bir bölümü müthiş (!) bir irade sergileyerek gizli oylamada renksiz kaldı" diye yazdı.

Üç ay sonra kongre yapılacağını hatırlatan Ersen, şöyle devam etti:

"Hadi o gün cesaret edemediniz, buyurun fırsat, üç ay sonra kongre var hodri meydan. Çıkarın başkan adayınızı! Evet, Türk futbolu ciddi bir yönetim sorunu yaşıyor. Ama asıl sorun, kulüp başkanlarının iş insanlığı kimliği ile ip cambazlığı yaparken güce karşı teslimiyetçi ruh haline evrilmesidir.

Türkiye geçen hafta demokrasi adına tarihi bir sınav verdi. Kazanan da kaybeden de öz eleştiri yaptı. Lakin futbolumuz bir gün o noktaya gelir mi diye umutlanamıyorum.

Sağduyu ve çözüm önerisi yok. Bazıları koltuk, kimileri camiaları gözünde küçük düşmeme kaygısında. Hakemler son 25 yılın en berbat dönemini yaşıyor. Medya şemsiyesi altındaki yozlaşma ise reyting rekorları kırıyor.

Hadi söyleyin; bu kadar yanlıştan bir doğru çıkar mı?"