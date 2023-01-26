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BM'den Türkiye'ye ilişkin çarpıcı 'enflasyon' tahmini. Erdoğan, “Hesabınızı yüzde 20’ye göre yapın” demişti

Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik büyümenin 2023’te yavaşlayacağını belirterek, son yılların en düşük tahmininde bulundu. Türkiye için yıl sonu enflasyonu tahmini ise yüzde 42,4 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 01:06
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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye ilişkin çarpıcı 'enflasyon' tahmini

BM'den Türkiye'ye ilişkin çarpıcı 'enflasyon' tahmini. Erdoğan, “Hesabınızı yüzde 20’ye göre yapın” demişti
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Birleşmiş Milletler (BM), 'Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023' raporunu açıkladı.

AA’nın aktardığına göre; dünya ekonomisi 2022’de Kovid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı.

Yükselen faiz oranları ve azalan satın alma gücü, tüketici güvenini ve yatırımcı duyarlılığını zayıflatarak dünya ekonomisi için yakın vadeli büyüme beklentilerini daha da belirsiz hale getirdi.

Tüketim mallarına olan talebin azalması, Ukrayna’da uzayan savaş ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle küresel ticaret yumuşadı.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK TAHMİNİ

Rapora göre, bu kapsamda, BM’nin 2022’de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,7’ye yükseleceği öngörüldü.

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023’te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.

ENFLASYON TAHMİNİ ERDOĞAN’IN HEDEFİNİN ÜSTÜNDE

BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘teyse yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye’de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4’e ineceği ve gelecek yıldaysa düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5’e gerileyeceği tahmin edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Reccep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 artmıştı. Enflasyonun baz etkisiyle düşmesi bekleniyordu.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.

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