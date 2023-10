Bisiklet sadece bisiklet değil. Bu organizasyon başka bir şey. Recep Çınar yazdı

(Recep Çınar)

Öncelikle şunu söylemekte yarar var; Türkiye’nin en önemli spor organizasyonlarından açık ara en birincisidir “Tour of Türkiye” yani Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu…

Bu yıl 58.cisi düzenlendi…

Ve son yılların en güzel ve en sorunsuz organizasyonu olarak tarihe geçti…

Alanya’dan start alan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul’da, yani Sultanahmet meydanında sona erdi…

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Tour of Türkiye”nin her etabı 1,5 milyar sporsever tarafından ilgiyle izlendi…

Turun teknik konularına girmeyeceğim…

Gerekte duymuyorum, çünkü bu konuda işini iyi yapan bir medya grubu vardı ve turla ilgili teknik konuları saniye saniye aktardılar…

Cumhuriyet’imizin 100. Yılına yakışan çok güzel bir organizasyon oldu ve bu organizasyonu gerçekleştirenlere, emeğe geçenlere bir teşekkür borcumuz var…

Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile takım arkadaşları, her zaman olduğu gibi, bu turu da alınlarının akıyla bitirdiler…

Sağ olsunlar…

Emin Müftüoğlu’na bir parantez açmak gerekirse; ilk günkü gibi heyecanlı, arzulu, koşturuyor, herkesle hem göz, hem de el temasıyla selamlaşıyor…

Turun sıkıntısız ve hasarsız geçmesi için, deyim yerindeyse canını dişine takıyor…

Kısacası; bisikletin marka değerini yükseltmek için, elinden gelen bütün gayreti gösteriyor…

Dolayısıyla da, Emin Müftüoğlu’nun önderliğinde bir sonraki tur, yani 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, çok daha ileri seviyelerde olacaktır…

Ki, bundan zerre kadar kuşkum yok…

Yukarıda da belirttiğim gibi, Türkiye'de yapılan en büyük spor organizasyonlarından birisi olan “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu”na sadece bir bisiklet organizasyonu olarak bakmamak lazım…

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna, “Türkiye’nin tanıtımı açısından son derece kıymetli ve ülkenin ekonomisine katkı sunan önemi bir organizasyon” diyebiliriz…

Açık konuşmak gerekirse, ülkemizin tanıtımını ve reklamını geniş kitlelere ulaştıran başka bir branş ve bu kadar büyük bir organizasyon yok…

Ülkemizde yapılan ne dünya, ne Avrupa şampiyonaları, ne Akdeniz Oyunları, ne İslam Oyunları bu tanıtımı yapamaz…

Bu organizasyon başka bir şey…

Sadece bir bisiklet yarışı değil, önemli de bir turizm ve kültür yatırımıdır…

Düşünsenize; 24 takım, 165 sporcu ve 156 ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından izlenen bir organizasyon…

Abartmıyorum; Olimpiyatlardan sonra, en fazla izleyici ile buluşan branşlardan birisidir bisiklet…

Yani, bisiklet, sadece bisiklet değil…

Dolayısıyla, bu tura sadece Spor Bakanlığı değil, Turizm Bakanlığı da destek vermeli ve ülkemizin tanıtımı için ayırdığı bütçenin önemli bir kısmını da bisiklet ya da bu tur için ayırmalıdır…

Tabii ki, sponsorlar da bu konuda varsa üzerlerine düşeni almalılar ve spora destek vererek de reklamlarını yapmalılar.

x

Alanya’dan İstanbul’a kadar, sahil şeridinde koşulan turun en güzel ve en zor etaplarından birisi Fethiye Babadağ etabı oldu…

Sadece sporcular değil, bu etabı izleyen herkes inanılmaz zorlandı…

Elbette sporcular hayatlarının belki de en zor etabını koştular, koşmakla kalmadılar tamamına yakını da bu zor etabı tamamladı…

Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksek bir rakıma, yarışı izleyen medya mensupları olan bizler teleferikle çıkarken yorulduk…

Sporcuların bu yüksekliğe nasıl tırmandıklarını varın siz düşünün.

x

Dünyanın en prestijli yarışı olan “Fransa Bisiklet Turu” kadar olmasa da, “Tour of Türkiye”nin de, dünyanın değişik ülkelerindeki bisiklet tutkusu olanların, hem gözlerine hem de gönüllerine girdiğini söylemek mümkün…

Şunun altını kesinlikle çizmekte yarar görüyorum; bundan önceki yapılan organizasyonlarda olduğu gibi, ülkemiz bundan sonra, hem dağda, hem yolda hem de pistte, tüm bisikletçilerin ve bisiklet severlerin evi olmaya devam edecektir…

Özetlersem; dünyanın en iyi bisikletçilerinin ve en iyi takımlarının katıldığı 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Konya Büyükşehir Belediyespor’lu bisikletçiler derece yapmasalar da, bu önemli turda koşmaları açıkçası beni gururlandırdı.