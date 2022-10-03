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Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi

Türkiye’nin Rusya'ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemek istediği öne sürüldü. Doğal gaz ödemelerini 2024’e kadar ertelemesini istediği iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 23:12
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Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi

Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
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Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk yetkililer Rusya'ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemek istiyor.

Söz konusu kaynaklar, Türkiye’nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararları azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Botaş’ın Rusya’ya olan ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı.

Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi.

İsminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, görüşme sonrası bir anlaşma yapıldığına dair henüz bir bilgi edinilmediğini söyledi.

Botaş ve Gazprom konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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Millet
4.10.2022 00:03
Avrupa ukraynayı desteklediği için alamıyor biz ise para olmadığı için alamayacağız ne kadar trajikomik bir olay bu kadar kötü bir yönetim olamaz  
 
Yıldırım Demircioğlu
3.10.2022 23:55
Nasıl ödeyemiyor. %3000 kâr ile konutlara, %10000 kâr ile sanayiye satıyor. Nerede bu para.  
 
Sedat
3.10.2022 23:52
Ülkede ruslara bir yerleri verirler olay kapanır bahçelide destek konuşması yaptı mı işlem tamamdır......  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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