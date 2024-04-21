Bu final nefes keser. Fenerbahçe Eczacıbaşı. Saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisinin son maçı bugün oynanacak.
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, 5. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önceki 4 maçta şu sonuçlar alınmıştı:
1. MAÇ: Eczacıbaşı-Fenerbahçe: 1-3
2. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 2-3
3. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 3-0
4. MAÇ: Eczacıbaşı Fenerbahçe: 3-0
Seride durum 2-2. Bugünkü karşılaşmayı kazanan takım 3-2'lik üstünlüğü yakalayacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak.
FENERBAHÇE-ECZACIBAŞI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı Burhan Felek Vestel Salonu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.