Bu final nefes keser. Fenerbahçe Eczacıbaşı. Saat kaçta hangi kanalda?

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Bu final nefes keser. Fenerbahçe Eczacıbaşı. Saat kaçta hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon bugün belli olacak. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisinin son maçı bugün oynanacak.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, 5. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önceki 4 maçta şu sonuçlar alınmıştı:

1. MAÇ: Eczacıbaşı-Fenerbahçe: 1-3
2. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 2-3
3. MAÇ: Fenerbahçe-Eczacıbaşı: 3-0
4. MAÇ: Eczacıbaşı Fenerbahçe: 3-0

Seride durum 2-2. Bugünkü karşılaşmayı kazanan takım 3-2'lik üstünlüğü yakalayacak ve şampiyonluk kupasını kaldıracak.

FENERBAHÇE-ECZACIBAŞI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı Burhan Felek Vestel Salonu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

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