Ümit Karan'a Fatih terim ile tuzak kurdular

Eski futbolcu Ümit Karan EKOTÜRK’te yayınlanan Pembe Masa programına konuk olan Ümit Karan hayatının şakasını yaşadı.

Taklit yeteneği bilinen İsmail Baki telefonla bağlanıyormuş gibi yaparak Fatih Terim’in sesini taklit etti.

Ümit Karan’a Liverpool’dan teklif geldiğini ama söylemediği belirten İsmail Baki, "Ümit, seni Liverpool da istedi ama ben sana söylemedim. Bunu ilk kez buradan açıklıyorum. Liverpool'un istediğini ben sana söylemedim. Psikolojin bozulur diye..." dedi.

Söylenenler karşısında şok olan Ümit Karan “vay be” diye tepki verirken İsmail Baki’nin stüdyoda belirmesi üzerine “ya senin Allah belanı versin. Aklıma gelmediyse şerefsizim. Vallahi aklıma gelmişti" ifadelerini kullandı.

Ümit Karan’a yapılan bu şaka sosyal medyanın gündemine oturdu.