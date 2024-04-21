Ertem Şener Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ertem Şener Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı
Ankaragücü galibiyeti sonrası karşılaşmayı yorumlayan Ertem Şener sürpriz bir öneride bulundu.

Samsunspor beraberliğinin ardından Beşiktaş teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılırken takımın başına geçici olarak Serdar Topraktepe geçti.

Serdar Topraktepe yönetiminde bu hafta evinde Ankaragücü ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılarak kötü gidişe dur dedi.

Alınan galibiyet camiada büyük bir sevinç yaratırken Serdar Topraktepe’nin oyun anlayışı ve maçtaki davranışları takdir topladı.

Karşılaşmanın ardından ekran başına geçerek mücadeleyi yorumlayan Ertem Şener’den sürpriz bir öneri geldi.

Takımın başında böyle tutkulu bir hoca olması gerektiğini vurgulayan Ertem Şener yeni sezonda da Serdar Topraktepe ile yola devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Maç sonunda kameraların karşısına geçen Feyya Uçar ise Serdar Topraktepe’nin takımın başında kalmasına açık kapı bırakarak, “Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam” dedi.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise sosyal medyadan yaptıkları yorumlar ile bu fikre sıcak baktıklarını belirtti.

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