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  • Herkes bu sokak röportajını paylaşıyor. İşte bu yüzden ne varsa Z kuşağında var

Herkes bu sokak röportajını paylaşıyor. İşte bu yüzden ne varsa Z kuşağında var

Bir sokak röportajında konuşan genç, Türkiye’nin sosyolojisinin sorunlu olduğunu iddia ederek, “Bu ülkenin psikolojisi bozuk. Burada zengin olacağıma sosyolojisi güzel bir yerde sokakta yatarım daha iyi.” dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:12
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Bu yüzden ne varsa Z kuşağında var. Herkes bu sokak röportajını paylaşıyor

Herkes bu sokak röportajını paylaşıyor. İşte bu yüzden ne varsa Z kuşağında var
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Oda TV'de yer alan haberde, ekonominin düzeldiği takdirde bile kimsenin Türkiye’de mutlu olamayacağını söyleyen genç, röportajın devamında şöyle konuştu:

“Sosyolojide sıkıntı var. Yani insanlar birbirleriyle kavga etmeye çok meyilli. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var insanlar tribünlerde birbirlerine molotof fırlatıyor. Ben nasıl yaşayım burada? Beni şu bayan taciz etti desem 20 kişi üstüne atlayacağız. Bu kültürle yaşanmaz. Benim psikolojim bozuk bu ülkenin de psikolojisi bozuk. Ben burada zengin olacağıma sosyolojisi güzel bir yerde sokakta yatarım daha iyi.”

Röportaja katılan gencin söyledikleri sosyal medyada destek görürken bazı kesimlerin ise tepkisini çekti.
 

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Abbas
18.11.2022 10:30
Çok çok doğru ülke insanı Bakırköy akıl hastanelik, olan olaylara bakarsan bunu görüyorsun, her akşam TV seyrederken haber bültenleri bu olaylar ile dolu  
 
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