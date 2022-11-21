Sokak röportajında konuşan çocuk: Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok

Sokak röportajları vatandaşların dertlerini ve yaşadıkları sorunları dile getirdikleri mecralar haline gelirken, bir çocuğun röportajda kullandığı ifadeler adeta tokat etkisi yarattı.

Ortaya Karışık adlı Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında 12 yaşındaki çocuk öyle bir konuşma yaptı ki, izleyenler "Ağla Türkiye ağla" dedi.

Suriyelilere devlet yardımı yapıldığını söyleyen çocuk, “Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok” dedi.