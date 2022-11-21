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  • Sokak röportajında konuşan çocuk: Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok

Sokak röportajında konuşan çocuk: Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok

12 yaşındaki çocuğun sokak röportajında yaptığı konuşma "Ağla Türkiye'm ağla" dedirtti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:20
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Sokak röportajında konuşan çocuk: Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok

Sokak röportajında konuşan çocuk: Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok
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Sokak röportajları vatandaşların dertlerini ve yaşadıkları sorunları dile getirdikleri mecralar haline gelirken, bir çocuğun röportajda kullandığı ifadeler adeta tokat etkisi yarattı.

Ortaya Karışık adlı Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında 12 yaşındaki çocuk öyle bir konuşma yaptı ki, izleyenler "Ağla Türkiye ağla" dedi.

Suriyelilere devlet yardımı yapıldığını söyleyen çocuk, “Suriyelilere kırmızı kalem bile veriyorlar ama benim kalemim yok” dedi.

 

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Üzülme be çocuk
21.11.2022 19:30
Böyle gitmez hep bu devran- Döner gardaş bak görürsün- Boş mangalda kül savuran- Siner gardaş bak görürsün.- ....Ozan Ariften...  
 
Abbas
21.11.2022 19:29
Çocuğum suç sende değil, suç akp- MHP ye oy verenlerin  
 
Galip Demir
21.11.2022 19:23
Akp eserinle öğünebilirsiniz  
 
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