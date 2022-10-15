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  • Buğra Bahadırlı'dan önemli açıklama. Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Buğra Bahadırlı'dan önemli açıklama. Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın kesin ölüm nedenini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 18:25
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Buğra Bahadırlı'dan önemli açıklama. Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
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Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş.

O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi.

İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDERİZ"

59 yaşında hayata gözlerini yuman Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Bahadırlı, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" dedi.

 

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