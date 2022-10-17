17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Billur Kalkavan'ın vasiyetini sevgilisi açıkladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Billur Kalkavan'ın vasiyetini sevgilisi açıkladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:27
Takip Et

Sevgilisi Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan’ın vasiyetini açıkladı

Billur Kalkavan'ın vasiyetini sevgilisi açıkladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkvan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalkavan'ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'dan, Kalkavan'ın vasiyetine ilişkin açıklama geldi. 

‘ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU…’

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu…O haldeyken vasiyet bırakmak aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi.
Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu.”

Billur Kalkavan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
5
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.