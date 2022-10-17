Billur Kalkavan'ın vasiyetini sevgilisi açıkladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkvan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalkavan'ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'dan, Kalkavan'ın vasiyetine ilişkin açıklama geldi.

‘ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU…’

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu…O haldeyken vasiyet bırakmak aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi.

Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu.”

Billur Kalkavan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

