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Ünlü sanatçı Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.  Acı haber Hamdi Alkan duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:18
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Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Billur Kalkavan hayatını kaybetti
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Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. 

Haberi oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Alkan "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum.ı" ifadelerini kullandı.

"KANSER TEDAVİSİ İYİ GİDİYORDU"

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.

Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazaertesi günü defnederiz." dedi.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962'de doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

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