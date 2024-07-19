Bulgaristan'daki yangına Türkiye'den destek

Kırklareli'nden hareket eden yardım kuvvetleri, yangının sürdüğü Svilengrad bölgesine ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Kırklareli Valiliği'nin organizasyonuyla, aralarında itfaiye araçları, su tankerleri ve ağır iş makinelerinin de bulunduğu geniş çaplı bir ekip, yangınla mücadelede Bulgaristan'a destek olmak üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin koordinasyonu altında, iki ülke arasındaki dayanışma ve yardım çabaları sürdürülüyor. Ayrıca, Edirne'de yangına müdahale edebilmek için helikopter ve uçaklar hazır halde bekletiliyor.