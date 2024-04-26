Bursaspor için söz verildi

Bu ziyarette, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Bursaspor yöneticisi Selim Yolgeçen de hazır bulundu.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a kulüp hakkında bilgiler aktardı ve özellikle Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin yönetimi üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Yönetimin, Vakıfköy ile ilgili bir dosyayı yakında Başkan Yılmaz'a sunacağı ifade edildi.

Görüşme sonrasında sosyal medyada bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, birlikte çok çalışacaklarına dair söz verdi. Yılmaz, "Bursaspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bür ve ekibi bizim misafirimizdi. Yıldırım'da, sporun şehrinde, çocuklarımız için birlikte çok çalışacağız" dedi. Ziyaretin sonunda, Başkan Yılmaz'a üzerinde ismi yazılı Bursaspor forması takdim edildi.