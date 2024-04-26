Yabancılara bildikleri Türk takımları soruldu. Cevaplar üç büyükleri şaşkına uğrattı

Sosyal medyada sokak röportajları çeken bir Türk genç İspanya’da Santiago Bernabeu Stadını’nın önünde insanlara Süper Lig’den kaç takım bildikleri sorusunu yöneltti.

Kamera önünde bildikleri Türk takımlarını saymaya başlayan futbol tutkunları sık sık Avrupa’da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ismini söylesede bazı futbolseverlerin üçünü birden sayamaması Süper Lig devlerinin taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı.

Videoda soruyu cevaplayan bir İspanyol'un verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.

3 büyüklerin ardından bildiği Türk takımlarını saymaya devam eden İspanyol futbolsever Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa’nın da ismini söyledi.

Süper Lig’e pek çok Türk taraftardan daha hakim gözüken İspanyol futbolsever sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar bu kadar çok takım bilmesine şaşırdıkları genç futbolseverin bu bilgisinin bahis oynamaktan geldiğini ileri sürdü.