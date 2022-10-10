﻿Büyük Orta Doğu Projesi, komplo teorisi midir? 

Şalom Gazetesi'nde yazan Denis Ojalvo, 5 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan "Liz Truss ve Siyonizmin asıl hedefi" konulu yazımla ilgili olarak bir mesaj gönderdi ve yazıma cevap teşkil eden "Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Devleti Safsatası" başlıklı yazısını paylaştı.

Ojalvo, mesajında "Değerli Arslan Bey, bu iddianın temeli Tanrı'nın Hz. İbrahim ile yaptığı akittir. Bildiğiniz gibi Hz. İbrahim'in zürriyeti Hz. İsmail ve Hz. İshak üzerinden devam etti. Hz. İshak, lakabı İsrail olan Hz. Yakup'un babasıdır. İsrailoğulları da günümüz Yahudilerin atalarıdır. Özetle Nil'den Fırat'a olan arazi her iki oğluna mirastır. Sadece Yahudilere değil. Bununla beraber, Tanrı'nın Musevi dininin müessisi olan Hz. Musa'ya İsrailoğulları için tahsis ettiği alan çok daha dar olup tarihî Kenan ili ile sınırlıdır." dedi.

Ojalvo, Şalom'da 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan yazısında da " 'Nil'den Fırat'a Yahudi Devleti' masalının Arap devletlerinin İsrail'i Türkiye için stratejik bir tehdit olarak algılatmak ve tüm İslam dünyasını Arap milliyetçiliğinin davasını gütmeye seferber etmek için kullandıkları bir saptırma olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır." görüşlerini ileri sürdü.

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Ojalvo, kişisel olarak bu bakış açısına sahip olabilir ancak, benim kaynağım Arap devletlerinin, İsrail'e karşı dinsel dayanışma için ortaya attıkları iddialar değildir. Benim kaynağım, doğrudan Tevrat, Yahudi yazarlar ve Büyük Orta Doğu Projesi'dir!

Tevrat'ta Akdeniz'den Fırat'a kadar uzanan topraklar, İsrailoğullarına vaat ediliyor.

Büyük Ortadoğu Projesi ise 20'nci yüzyılın başında İngiltere'nin projesi olmakla birlikte, daha sonra ABD ve İsrail tarafından ele alındı. ABD'de bu proje, Başkan Yardımcısı W. Wilkie tarafından "Tek Bir Dünya" adı altında kitap olarak da ortaya konulmuştu. Kitap, 1951 yılında Türkiye'de de yayınlanmıştı.

İsrail de hemen ardından MOSSAD vasıtasıyla bir plan geliştirmişti

İsrailli yazar Şalom Nakdimon'un verdiği bilgiye göre Osmanlı'ya ihanet eden Bedirhan'ın torunu Kamuran Ali Bedirhan, Paris'teki İsrail Büyükelçiliği'nde istihbarattan sorumlu Yarbay Bin David ile görüştükten sonra 1958'de SAVAK'ın daveti üzerine Tahran'a yerleşti. Orada Lübnanlı politikacı Sami Sulh ile tanıştı. Sulh, Bedirhan'a, Suriye, Irak ve Lübnan'ın federal birlik halinde birleşmesi, daha sonra bu birliğe Kürdistan, Hicaz, Yemen, Türkiye ve İran'ın katılması ve nihayet ilk fırsatta İsrail'in de birliğe dahil edilmesi hakkında fikirlerini anlattı.

MOSSAD temsilcisi Bin David, Bedirhan'a, Sulh'un planına yeni bir fikir eklemesini önerdi. Bu fikir, Arap Birliği kavramının yerine Orta Doğu Birliği kavramının kullanılmasıydı.

"Büyük Orta Doğu" diye karşımıza çıkan proje, 1958'de Sami Sulh ve Kamuran Bedirhan'ın hatırlatmasıyla MOSSAD'ın geliştirdiği, İngiltere ve ABD vatandaşı Yahudi tarihçi Bernard Lewis'in ABD Başkanı Baba Bush döneminde başdanışman olarak son şeklini verdiği bir tasarımdır! Büyük Orta Doğu Projesi, Türkiye dahil 22 İslam ülkesinde haritanın değiştirilmesi, Türkiye, İran, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın parçalanmasına dayalıdır...

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Büyük Orta Doğu Projesi'ni uygulayan ABD, Kuzey Irak'tan sonra PKK terör örgütünü destekleyerek Suriye'nin kuzeyinde de bir devlet kurmaya çalışıyorsa ve bu durum Türkiye'yi daha şimdiden tehdit ediyorsa, Türkiye'nin nüfus yapısı da bu projeye uygun olarak değiştiriliyorsa, bütün bu yapılanların, "Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Devleti" kurmak için değil de mevcut İsrail'i korumak adına planlandığı veya Araplar tarafından ortaya atılan bir komplo teorisi olduğu söylenebilir mi?