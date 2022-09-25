﻿Büyük Taarruz; Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

"Olur" diyen de var, "Olmaz" diyen de var…

"Seçilir" diyen de var, "Seçilemez" diyen de var…

"Çok yenildi" diyen de var, "Sonunda yendi" diyen de var…

Seçmenin yüzde 56'sının verdiği oylarla;

- Erdoğan'ın aşkı İstanbul'u da

- Ankara'yı da

- 11 Büyükşehir'i de

- 224 Belediyeyi de kazanarak AKP kalelerini yıktı geçti diyenler de var…

"Yenile, yenile yenmeyi öğrendi" diyenler de var…

"Bay Kemal" diye aklı sıra dalga geçen de var, "Kemal Bey" diye büyük saygı gösterenler de var…

- Yenildi mağdur oldu,

- Yendi mağrur olmadı…

100 yıllık siyaset çınarı Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı;

- Parti içindeki muhalifleri karşısında aday oldu; Yıkılmadı…

- Rakiplerine karşı genel başkanlık yarışını defalarca kazandı; Kibirlenmedi,

- Parti içindeki rakibini cumhurbaşkanı adayı yaptı; Övünmedi,

- Çok horlandı, çok mağdur edildi; Yılmadı…

- İnancına sövdüler, mezhebinden, doğduğu şehirden vurdular; Tınmadı,

- Ötekileştirmeye çalıştılar; Kanmadı,

- Kendisine ve partisine yapılan hakaretler zulme dönüştü; Boyun eğmedi,

- Terör suikastı ve linç saldırısı gerçekleşti; Korkmadı,

- Devletin, milletin paralarını çalanları suç üstü; Yakaladı,

- Yargının siyasi kararları ile mağdur edildi ama geri adım; Atmadı,

- "Adalet" için Ankara'dan İstanbul'a 25 günde 420 kilometre yürüdü; Yorulmadı,

- "Adalet" yürüyüşünde hayvan gübresi döktüler, alay ettiler; Durmadı,

- TV'lerde gözyaşını göstererek hiçbir zaman mağdur edebiyatı; Yapmadı,

- İYİ Partiye seçime girmemesi için kurulan kumpası bozdu, demokrasi yolunda; Kahramandı,

- Hiç, kibirlenmedi, yüksünmedi 100 yıllık hatalarla; Helalleşti,

- Partisine de kendisine de kumpaslar kurdular; Aldanmadı,

- Tek bir vatandaşı; Aldatmadı,

- Ucube Tek Adam Rejimini yıkmak, parlamenter rejimi milletin hizmetkarı yapmak için 6'lı masayı kurdu, siyaseten benzemez 6 partiyi; Birleştirdi,

- Tüm iftiralara, yalan ve dolanlara karşı 6 liderin birlikteliğini; Bozmadı,

- Milleti ötekileştirmedi; Kucakladı,

- Hiçbir gün toplumu germedi; Kutuplaştırmadı,

- Hakaretler, küfürler, iftiralar yağdırdılar, tuzaklar kurdular; Yapışmadı,

- Mütevazi yaşamı vardır; Vazgeçmedi…

Kemal Kılıçdaroğlu:

Neden cumhurbaşkanı olmasın?

Eğitimi yeterli mi, diploması var mı?

- Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü mezunu.

Devlet Deneyimi var mı?

- Hesap Uzmanlığı ile başlayan 31 yıl üst düzey devlet memurluğu var.

Siyasi deneyimi var mı?

- 2002'den bu yana 20 yıldır CHP'li.

Siyasi çizgisinde parti değişikliği ile zikzak yaptı mı?

- Hayır…

Dürüst mü?

- Şüphesiz…

Ailevi kökeni nasıl?

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyu; Oğuzların Bozok kolunun Beğdili boyundan, Ehli Beyt'e kadar uzanan Seyyid soyuna uzanır…

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 27'nci dönem 5'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

- "Bakınız, ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım.

Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez.

Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor, buna inanın.

Bu mücadelede halk düşmanlarını beraber yeneceğiz.

Halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz.

Şunu artık bilmek zorundayım.

Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?

Bazılarınızın sesi çıkmıyor.

Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum.

Artık beraber karar verelim; bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum.

Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

Türk siyasetine Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri şöyle geçecektir: Büyük Taarruz…

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için 6'lı masanın da 6 liderin de tek hedefi vardır;

- "Zafer…"

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin 6'lı masaya olduğunu AKP ve MHP'nin siyasi cambazları üfürmeye başladılar.

Halt ediyorlar çünkü Kemal Bey;

- Siyasi ayak oyunlarını Erdoğan ve Bahçeli gibi bilmez…

Mertçe siyaset yapar…

6 lidere söyleyeceklerini masada açıkça söyler…

Sözleri CHP'nin birlik ve beraberlik içinde 2023 seçimine gitmesi için önemli bir uyarıdır.

Ve kuşku yok ki bu toplantının asıl amacı;

"Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" sorusuna CHP'lilerin verecekleri yanıtları öğrenmek içindir.

Yani; CHP lideri olarak 6'lı masaya götüreceği "cumhurbaşkanı adayı ismini" netleştirmek içindir.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı;

- "Ben karar verdim" anlayışında olmadığını gösteriyor.

Nitekim Kemal Bey 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayarak büyük özveri gösterdi.

"Sessiz Şehir Seferihisar" toplantısında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, belediye başkanları ilçe başkanları birleşip cumhurbaşkanı adaylarını belirlediler:

Sessiz Şehirde sessizliği bozan tek ses duyuldu:

- Kemal Kılıçdaroğlu…

Şimdi sıra sessiz olan 6'lı Masadan çıkacak şu sesi duymaya kaldı…

- Cumhurbaşkanı adayımız…