Canan Karatay tüm zamanların en iyi ilacını açıkladı. Tam bir hastalıksavar

Geçmişten bugünlere gelen geleneksel lezzet köy tarhanası kış aylarında en çok tüketilen çorbalar arasında yer aldığı biliniyor.

Anadolu kadınlarının kışa geçiş sürecinde hazırlıklarını yaptığı tarhana birçok derde deva olan şifa depolarından biri olduğu bildirildi.

Hastalıklara karşı dirençli olmaya yarayan tarhananın tarifi Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı.

Malzemeler;

- 1 demet dereotu

- 1 demet reyhan

- 1 demet fesleğen

- 1,5 kilo buğday unu

- 500 gr kuru soğan

- 500 gr kırmızıbiber

- 1 kilo domates

- 1 kilo süzme yoğurt

- 1 demet maydanoz

- 2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu

- 1 bağ tarhana otu

Yapılışı;

Öncelikle soğan ve domates kabuklarını soyun. Biberleri içlerini çıkardıktan sonra yıkayın. Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu da aynı şekilde güzelce yıkayın.

Soğan, domates ve biber üçlüsünü küp olacak şekilde büyük büyük doğrayın. Doğradıklarınızı büyük bir tencereye ekleyin. Tarhana otunu da üzerine bütün olacak şekilde koyun. Hepsini kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tenceredeki malzemeler piştikten sonra tarhana otunu üst kısımdan alın ve pişen malzemeleri yoğurma kabının içine koyun. Malzemeler soğuduktan sonra un ve süzme yoğurdu üzerine ekleyip yoğurmaya başlayın.

Yıkadığınız maydanoz, dereotu, fesleğen ve reyhanı doğrayın ve yoğurmaya başladığınız hamurun içine ekleyin. Hepsinin iyice karışmasını sağlamak için yoğurmaya devam edin. Ardından hazır olan hamurun üstüne un serpin. Bu kez, hamurun üzerini bir bez yardımıyla yoğurmaya devam edin.

Hamura aralıklı olarak un ilavesi yapmanız gerekiyor. Bunun için 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilavesi yeterli. Yoğurma aşamalarından sonra hamur üzerine hamur serpin ve kapatıp bekleyin.

5 günün sonunda hazırladığınız hamurun ekşimesi gerekiyor. Ardından 2 gün daha aynı işlemi tekrarlayın. Bu aşamada hamurunuzu kontrol ederek tuz ile tatlandırmayı unutmayın. Sonrasında kurutma aşamasına geçiş yapabilirsiniz.

Tarhananın serin ve kuru bir mekanda muhafaza edilmesi gerekiyor. Uygun olan bölgeye temiz bir çarşaf serdikten sonra hamur parçalarını ayırarak koyun. Koyduğunuz parçaların daha da küçülmesini sağlamak için ufalamaya başlayın.

Yaklaşık 2 günün sonunda ufaladığınız hamurlar da kuruyacaktır. Çekilme aşamasına gelen hamuru tercihe bağlı olarak mutfak robotu, veya doğal yöntemlerle daha da küçültebilirsiniz.

Ufaladığınız tarhanaların kuruduğuna emin olduktan sonra yine serin bir yerde saklamaya çalışın. Özellikle bez torbalar, tarhananın korunması için çok işlevli olacaktır.

TARHANA ÇORBASININ AZ BİLİNEN 10 FAYDASI

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir

-Doyurucu bir çorbadır. Bu sebeple az yeseniz bile midenizi tok tutar. Diyet yapan ve formunu koruyan kişiler güvenle beslenme listesine tarhana çorbası ekleyebilir.

-Yorgunluğu gidererek daha zinde hissetmenizi sağlayabilir. Günün her saatinde enerjik hissedersiniz.

-Sindirim sistemini sabitlemenizi sağlayabilir. Böylece mide rahatsızlığı problemlerinizin önüne geçebilir.

-Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu sayede çoğu hastalıktan kurtulma şansı yaratabilir.

-Beyin sağlığını koruyabilir. Hafıza problemlerine iyi gelebilir. Alzheimer hastalığını önleyebilir.

-Tarhana çorbası vücutta bulunan tuzun atılmasını sağlayabilir. Özellikle diyet hastalarına bu nedenle iyi gelebilmektedir.

-Kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte yüksek tansiyonun düşmesini sağlayabilir.

-Ciltteki kırışıkların azalmasını sağlayabilir.