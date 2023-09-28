Canan Karatay pilavın erkeklere büyük zararını açıkladı. Her erkeğin hassas olduğu konu

Editör: Osmancan Erok

Erkeklerin korkulu rüyası olan saç dökülmesiyle ilgili önemli çıkışlar gelmeye devam ediyor.

Açıklamalarıyla ezber bozan ünlü Profesör Canan Karatay’ın son açıklamaları dikkat çekti.

Canan Karatay, yaptığı açıklamada sıkça tüketilen pilavın kelliğe neden olabileceğini dile getirdi.

Saç dökülmesinin insülin eksikliğiyle ilişkilendirildiğini söyleyen Karatay, özellikle erkekleri bu konuda uyarılarını açıkladı.

“SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEBİDİR”

Canan Karatay, pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri. Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir”

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Erkek tipi saç dökülmesi, kelliğin kafa bölgesinin en tepe noktasından itibaren başlaması demektir.

Tepede bulunan saçlar, zamanla seyrelerek kafa derisi açılana dek dökülmektedir.

Tepe bölgesindeki saçların seyrelmesi ile birlikte kafa bölgesinde yuvarlak açık bir alan meydana gelmektedir. Bazen ise saç dökülmeye, saçların başlangıç noktasından itibaren başlamaktadır.

Bu tür saç dökülmelerinin, erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılmasının sebebi erkeklerde saçların yoğun olarak belirli bir bölgede seyrelme göstermesinden dolayıdır.

Erkek tipi saç dökülmesi büyük oranda genetik faktörlere bağlı bir durumdur.