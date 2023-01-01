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Zeytini sakın böyle tüketmeyin. Canan Karatay ‘kısır olursunuz’ diyerek uyardı

Prof. Dr. Canan Karatay zeytinle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 15:19
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Canan Karatay uyardı. Zeytini sakın böyle tüketmeyin

Zeytini sakın böyle tüketmeyin. Canan Karatay ‘kısır olursunuz’ diyerek uyardı
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Prof. Dr. Canan Karatay zeytinle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi zeytinle ilgili dikkat çeken uyarı geldi.

Prof. Dr. Canan Karatay ''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.'' dedi.

Birçok kişi zeytinleri sudan geçirip sofraya koyuyor. Eğer siz de zeytinleri bu şekilde tüketiyorsanız büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Canan Karatay uyardı. Zeytini bu şekilde tüketmek sağlığı riske atıyor.

KISIRLIĞIN ÖNÜNE GEÇİN

Sabahları sık sık tükettiğimiz zeytinle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, zeytin, içerisinde kansere karşı mücadele eden maddeler içerir. Aynı zamanda A ve E vitaminleri mevcuttur. Bu maddeler ve vitaminler kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Zeytin, içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını korur ve gece görüşünü netleştirir. Ayrıca katarakt, sarı nokta hastalığı ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının oluşumuna engel olur.

Zeytin, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde çocuklarda kemik gelişimini destekler ve yaşlılarda kırık riskini azaltır. Zeytin, antioksidan açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, kalp hastalıklarına ve kanser gibi kronik hastalıkların oluşumuna engel olur. Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

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1950
1.01.2023 16:27
Ya hocam az tuzlu olsa tamam, çok tuzlu olunca mecburen tuzu azalsın diye suya koyuyoruz, yoksa vücut su tutar şişmanlarız  
 
145/85 tansiyonum var
1.01.2023 16:19
Sayın hocam o zaman tansiyon hastasına siz KESİNLİKLE PEYNİR VE ZEYTİN yemeyin mi diyorsunuz. Eğer öyleyse bize hikaye anlatmayın ne olur hocam....  
 
Tozanlı
1.01.2023 15:54
Zeytin çeşitlı işlemden geçiyor yıkamadan yenir mi ? Allahtan kolonya kültürümüz varda biraz salgınlardan korunuyoruz!! Yoksa birçok yerde el yıkama diye bir alışkanlığımız çok zayıf...seçimi bekliyor  
 
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