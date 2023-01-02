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Canan Karatay'ın favori bitkisi kanserle savaşıyor. Kilo almak isteyenlere müjde

Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesi bilim tarafından doğrulandı. Dünyanın en sağlıklı bitkisi ışkın otu olarak açıklandı. İştah açıcı bir etkiye de sahip olan ışkın otu zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:10
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Canan Karatay'ın favori bitkisi ışkın otu kanserle savaşıyor

Canan Karatay'ın favori bitkisi kanserle savaşıyor. Kilo almak isteyenlere müjde
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Prof. Dr. Canan Karatay, doğal bitkilerin günlük hayattaki kullanımının önemini her fırsatta vurguladığı ışkın otunun faydaları dikkat çekti.
Karatay, dünyanın en sağlıklı bitkisi hakkında yaptığı açıklamalar bilimsel olarak da kanıtlandı.

Sık sık tüketilmeyen bazı bitkiler vücudu hastalıklardan ilaç gibi koruyabiliyor ve birçok hastalığın iyileşmesinde büyük rol oynayabildiği bildirildi. Karatay, ışkın otu olarak da bilinen ışkın otu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilim ışkın otunun kanser gibi tehlikeli hastalıklarla savaştığını kanıtladı.

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen Işkın yemeği tarifi tam bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kalp dostu bir besin türü olmasıyla da dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu.”

IŞKIN OTU NEDİR?

Işkın otu, kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından 1000 – 4000 m yüksekliklerde yetişen, mayıs-haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40–150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türüdür.

IŞKIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Pek çok farklı kırmızı sebzede bulunan polifenol isimli madde ışkın otunda yüksek miktarda bulunur. Bitkinin kansere karşı önleyici etkisi bu özelliğinden ileri gelir.

A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

Polifenol maddesi ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıkar, dolayısıyla bu otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesi önerilir. Hücre yenileyici etkisi sayesinde ışkın otu kanser hastaları için umut kaynağı haline gelmiştir. Üzerinde hala çalışılan bu bitkinin kanserli hücrelerin gelişimini durduğu sonucu Amerika ve İngiltere’de yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu türden mucizevi etkilere sahip olan ışkın otu kanser tedavisi ilaçlarının içeriğinde kullanılması gereken maddeler arasındaki yerini almıştır. Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır.

İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

Işkın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

Afrodizyak özelliğine sahiptir.

Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.

IŞGIN OTU NE ZAMAN ÇIKAR?

Türkiye’nin pek çok şehrinde yetişebildiği gibi yoğunluklu olarak Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Bunun sebebi bitkinin, yüksekliği 1000 metre ile 4000 metreyi bulan yüksek dağlık alanlarda yetişmesidir. Karların erimesiyle beraber yüksek yaylalarda ortaya çıkan gövdesi köylüler tarafından kesilerek şehirlere getirilir.

Işkın otu tohumu toprağa bırakıldıktan sonra mayıs ayının ortalarına doğru yeşermeye başlar. Haziran ayının başlarına kadar büyümeye devam eder ve toplanır. Boyu ortalama 50 santimetreye çıkabilen bu bitkinin özellikle Erzurum ve Van çevresinde üretimi yaygındır.

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