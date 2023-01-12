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Canan Karatay açıkladı. Bir tek ölüme çaresi olmayan yiyecek

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından açıklanan mucize yiyecek olan ışgının faydaları dikkat çekti. Bu bitki daha çok, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki kentlerde tüketilmektedir.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:17
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Bir tek ölüme çaresi olmayan yiyeceği Canan Karatay açıkladı

Canan Karatay açıkladı. Bir tek ölüme çaresi olmayan yiyecek
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Işgın, Türk mutfağındaki en faydalı sebzelerden olmasıyla biliniyor.

Prof. Dr. Canan Karatay; ışgın bitkisinin beyin, tiroid, kalp ve karaciğer dostu olduğunu ifade etti.

Işgının içeriğinin antioksidan, vitamin, mineral ve C vitamini dolu olduğunu açıklayan Karatay, bu bitkiyi tüketmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Karatay, tarafından yapılan bir açıklama ezber bozacak bilgiler içerdiği bildirildi.

IŞGIN NEDİR?

Işgın ya da Işkı (Rheum ribes), kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından 1000 – 4000 m yüksekliklerde yetişen, mayıs-haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40–150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türü. Tanımlanmış 103 Rheum türünden biridir ve nominat (autonym) seksiyonda (sect. Rheum) sınıflandırılır.

IŞGININ FAYDALARI

-Işgın kansere karşı da tam koruma sağlamaktadır. Bağırsaklara ve mideye de iyi gelen ışgın aynı zamanda da beyne iyi gelmektedir.

-Özellikle lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılan ışgın, hücrelerin yenilenmesinde ve gelişmesinde büyük rol oynuyor.

-İçeriğinde kimyasal maddeler barındırdığı için bir tür ilaç olarak kabul ediliyor ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

-Mideyi rahatlatıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

-Şeker ve tansiyon hastalarının kullanması gereken ışgının bir de afrodizyak özelliği mevcut.

-Kabıza, astıma, nefes darlığına, soğuk algınlığına, ishale, hemoroide ve ülsere de iyi geldiği biliniyor.

-Grip, ateşli hastalıklar, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, stres gibi birbirinden çok farkı rahatsızlıklara da iyi geliyor.

-Özellikle kan şekerini düzene sokan ışgın, iştah açıyor ve kendinizi dinç hissetmenizi sağlıyor.

-Hamilelik esnasında ışgın kabuklarının iç kısmını lekelenen bölgenize sürebilirsiniz.

-Kolesterolü düşürüyor ve kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor.

-Kırışıklıkları gideriyor ve cildi yeniliyor. Aynı zamanda anti ageing özelliği de bulunuyor.

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kış aylarında hastalıklardan koruyor.

-C vitamini yönünden zengin olan ışgın, A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de bol miktarda içeriyor.

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