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Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor

Prof. Dr. Canan Karatay, Türk mutfağındaki en sevilen içeceklerden olan çayla ilgili yaptığı açıklamasında yemekten sonra içilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Karatay’a benzer bir açıklamaya yapan Dyt. İpek Ağaca, Canan Karatay'ı doğrulamasıyla Ağaca'nın açıklamaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:57
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Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor. Canan Karatay haklı çıktı

Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
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Çay en sevdiğimiz içeceklerden olmasıyla biliniyor. Ancak dikkat edilmezse çay en büyük zehir olabileceğinin de ortaya çıkması korkuttu.

CANAN KARATAY'DA UYARMIŞTI: YEMEKTEN SONRA ÇAY İÇİLMEZ

TGRT Haber ekranlarında, Ekrem Açıkel'le Gündem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde açıklamalarda bulunmuş ve çayla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapmıştı.

Demir emilimini azalttığı gerekçesiyle Karatay, yemekten sonra çay içilmemeli uyarısında bulunmuştu. Yine yaygın bir alışkanlık olan yemekten sonra maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını aktardı.

Bozulan ağız tadı için kaya tuzu gargarası yapılmasını tavsiye eden Karatay, kaya tuzunun şeker yeme isteğini azalttığını aktardı. Hazır şuruplu, kremalı kahveler konusunda ise Karatay, “En sağlıklı kahve sade Tük kahvesidir” demişti.

CANAN KARATAY HAKLI ÇIKTI

Canan Karatay'a benzer bir açıklamaya yapan Dyt. İpek Ağaca, çay tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇAYI BÖYLE İÇİN

-Çayı yemekten en az 1 saat sonra için

Yemekten en az 1 saat sonra tüketilen çay ve kahvenin demir emilimini etkilemediği bilinmektedir. Peki demir yeteri kadar alınamaz veya vücut tarafından kullanılamazsa ne olur?

Demir eksikliğinde anemi dediğimiz kansızlık oluşabilmektedir. Anemi, ülkemizde çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Ekonomik durum, beslenme alışkanlıkları ve daha pek çok etken kansızlığın meydana gelmesinde rol almaktadır.

Tabi bu etkenlerden biri de çaya olan düşkünlüğümüz diye düşünüyorum.

Demir eksikliğine dayalı kansızlıkta, renk solukluğu, halsizlik, yürüyüş ve hareketlerde isteksizlik, efora tahammülsüzlük görülmektedir.

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