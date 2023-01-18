Suyu sakın böyle içmeyin. Canan Karatay uyardı

Verdiği beslenme tavsiyeleri ile dikkat çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

'Suyu asla böyle içmeyin' diyerek uyaran Karatay, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta 'Suyu asla böyle içmeyin' diyen Karatay, bugüne kadar yanlış yaptığımız şeyleri açıkladı.

“SAF SU DEĞİL, TUZLU SU İÇİN”

Karatay şu dikkat çeken açıklamaları yaptı:

“Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için.”

Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek”

TUZLU SUYUN FAYDALARI NEDİR?

- Sinir sistemine yararlı önemli mineraller içerdiğinden dolayı, düzenli olarak tuzlu su tüketimi duygusal durumu normalleştirip uykusuzluğa engel olmaya yardımcı olacaktır.

- Tuzlu su, soğuk algınlığı ve gripte akciğerlerde ve sinüslerde mukusa katkıda bulunur.

- Bir bardak su tuzlu, cildi tazeler.

- Tuzlu su osteoporoz ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

- Vücutta normal sıvı seviyesinin korunmasını sağlar.

- Deniz Tuzlu Su, vücudumuz için önemli mineraller içerir.

- Tuz, bağırsaklar için doğal bir antibiyotik görevi görür. Bir bardak tuzlu su sindirim sürecini hızlandırır.