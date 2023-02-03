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Canan Karatay o sırrı açıkladı. Limonlu su hakkında bilmeniz gerekenler

Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu suyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Canan Karatay, devamlı limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:04
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Limonlu su hakkında bilmeniz gerekenler

Canan Karatay o sırrı açıkladı. Limonlu su hakkında bilmeniz gerekenler
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Kamudanhaber’in haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay Limonlu su, sağlıklı beslenme ve diyet konularında öne çıkan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir.

Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.

Canan Karatay, devamlı limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

-Pektin lif içeriği sayesinde iştah kontrolünü destekler.

-Karaciğeri toksinlerden arındırır ve bağışıklığı güçlendirir.

-Metabolizma ve sindirim problemlerine önceden geçer.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

200 ml su ve 1 adet limon hazırlamak için gerekli olan malzemelerdir.

Hazırlamak için limonun sıkılmış suyu kaynatılır ve kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde tüketilir. Limon kabuğunun da içinde durması tercih edilebilir ve daha da yararlı olabilir.

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