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Çarşı grubuna terör davası açan savcı dolandırıcılık iddiasıyla açığa alındı. Çarşı davası sonrası terfi almıştı

Gezi olayları sonrası Çarşı grubu hakkında “Hükümeti yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla dava açan savcı dolandırıcılık iddiasıyla açığa alındı. Savcı Adem M. dava açtıktan sonra terfi almıştı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:47
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Çarşı grubuna terör davası açan savcı dolandırıcılık iddiasıyla açığa alındı

Çarşı grubuna terör davası açan savcı dolandırıcılık iddiasıyla açığa alındı. Çarşı davası sonrası terfi almıştı
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Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Adem M. kamuoyunun bir dönem yakından tanıdığı bir savcıydı. Çünkü Gezi direnişinin ardından Beşiktaş takımının taraftar grubu olan Çarşı grubu hakkındaki terör iddianamesini hazırlayan isimdi kendisi. Adem M.’nin hazırladığı Çarşı iddianamesinde 35 isim şüpheli olarak yer alırken, Çarşı grubu liderleri olarak tanınan Erol Özdil, Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç’e, 'Hükümeti yıkmaya teşebbüs' ve ‘Silahlı terör örgütü kurma’ suçlamaları yöneltiliyordu. Diğer şüphelilere ise, "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasının yanı sıra, 'Çarşı grubunun liderlerinin kurduğu silahlı örgütün üyesi olmak', 'kamu görevlisine direnmek', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri düzenlemek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' gibi suçlamalar yöneltiliyordu.

ÇARŞI DAVASININ ARDINDAN TERFİ ALMIŞTI

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Çarşı davasını açtıktan sonra İstanbul Adliyesi’nden Bakırköy Adliyesi gönderilen Adem M. önce terfi alarak Küçükcekmece Başsavcıvekilliği’ne atandı. Sonrasında ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Son süreçte Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Adem M. dün itibarıyla görevden uzaklaştırıldı. İddiaya göre parasal bir mesele nedeniyle Adem M. yanında bulunan bir kadın ve bir erkek ile bir iş yerine gitti. Burada şahıslardan birinin kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, diğerinin ise kendisini polis olarak tanıtarak para tahsil etmeye çalıştı. İddiaya göre Adem M. ise savcı olduğuna dair kimlik kartını gösterdi. Müştekilerin şikayetiyle soruşturma başlatıldı. Adem M.’nin yanında bulunan iki kişi “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanırken, Adem M. hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Dün ise HSK 2. Dairesi Adem M. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

SAVCI’DAN AÇIKLAMA: ‘KUMPAS’

İddiaların odağındaki savcı Adem M. Açıklama yaptı. Adem M. kendisine olayın adli bir olay olduğunu ve kendisine bir kumpas kurulduğunu belirterek, “Herşey ortaya çıkar. Sadece biraz sabredin” dedi.

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